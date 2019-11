Un camion de pompiers. (illustration) — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un terrible accident de la circulation s’est produit, dimanche soir, vers 17h15, sur l’échangeur de Corzé, à proximité d’Angers dans le Maine-et-Loire​. Selon Ouest-France, un véhicule, circulant sur l’A85 en direction d’Angers, s’est retourné dans une bretelle de l’échangeur. La voiture, conduite par une femme, a fait plusieurs tonneaux.

Ses trois enfants en état d’urgence absolue

Ses trois enfants, un nourrisson de 6 mois et deux fillettes de 3 et 5 ans, ont dû être transportés par les secours vers le CHU d’Angers. Ils étaient en état d’urgence absolue. La femme a aussi été acheminée vers l’hôpital, mais elle était plus légèrement blessée. La circulation s’est trouvée perturbée dans les deux sens pendant l’intervention des secours.