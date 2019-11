La commune de Roquebrune-sur-Argens a été particulièrement touchée par les inondations. — Valéry Hache / AFP

Le bilan s’alourdit. Dans un communiqué de presse, la préfecture du Var annonce que les inondations ont fait deux morts dans le département. Un premier corps sans vie a été retrouvé dans une voiture à Cabasse. Le corps sans vie d’une seconde victime a été retrouvé au Muy, là même où un homme était porté disparu après avoir chaviré d’une embarcation des sapeurs-pompiers.

« Des gens étaient piégés dans leur habitation, raconte un pompier du Var à 20 Minutes. Les pompiers sont allés les chercher dans une embarcation. Ils ont fait trois aller retour pour ramener ces personnes sur la terre ferme. Et au dernier voyage, l’embarcation, prise par une soudaine lame d’eau, a chaviré. Il y avait à bord quatre sapeurs-pompiers et trois personnes à qui on portait secours. Trois sapeurs-pompiers ont pu se rattraper. L’un a pu rattraper un des civils. Le second a réussi à regagner la terre ferme. Mais le quatrième pompier a perdu de vue le troisième civil, et le courant était tellement fort qu’il n’a pas pu le rattraper. »