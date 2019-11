Deux gendarmes en patrouille. (illustration) — LOIC VENANCE / AFP

Alors que le sud-est de la France est en alerte orange pluies/inondations, vent fort et crue, un homme de 77 ans est porté disparu depuis cette nuit dans le Var. D’après France Bleu Provence, cet homme, habitant de Saint-Antonin-du-Var, est sorti de chez lui vers 4 heures du matin et s’est approché d’un cours d’eau. Ses proches n’ont plus de nouvelles depuis.

Samedi dès l’aube, pompiers et gendarmes ont commencé à sonder les cours d’eau à proximité du domicile d’un septuagénaire. L’homme, visiblement désorienté, a été porté disparu à 6 heures, selon la préfecture, sur le signalement de ses proches.

Le Var particulièrement touché

C’est tout le pourtour méditerranéen et une partie de la vallée du Rhône qui est en alerte orange depuis vendredi et pour encore toute cette journée. Le Var, donc, mais aussi les Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hérault, Gard, Ardèche, Loire, Isère, Drôme, Aveyron et Lozère sont concernés. Dans la nuit de vendredi à samedi l’équivalent de deux mois de précipitations est tombé à certains endroits. Le risque de crues est d’autant plus important.

Dans le Var, où Météo-France prévoit « les plus fortes intensités horaires de cet épisode » samedi matin, les pompiers procèdent samedi à des évacuations préventives. A Hyères, dans le quartier de l’Oratoire, 500 à 1.000 personnes sont ainsi en cours d’évacuation, comme des résidences et un camping à Fréjus et à Roquebrune-sur-Argens. Les secours ont aussi dû mettre en sécurité, dans la nuit, quatre personnes qui s’étaient aventurées sur des routes coupées à la circulation, selon la préfecture, qui appelle les usagers à la plus grande prudence.