Une cellule pour les gardés à vue au commissariat de Toulouse. Illustration. — Frédéric Scheiber / 20 Minutes

A l’origine, il s’était rendu au commissariat central de Toulouse, mercredi vers 17h30, pour obtenir la restitution d'un scooter, envoyé à la fourrière. Cet homme de 20 ans a fini en garde à vue pour « outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique » et « détention non autorisée de stupéfiants ».

Tout s’est gâté lorsque les policiers lui ont demandé ses papiers ainsi que les documents du deux-roues. Le jeune homme n’avait ni les uns, ni les autres sur lui, et a donc été invité à revenir plus tard. Il s’est alors énervé et a injurié les fonctionnaires. Ceux-ci l’ont contrôlé et ont trouvé sur lui quelques grammes de cannabis. Le scooter attendra encore un peu à la fourrière.