FAITS DIVERS Ces jeunes hommes, âgés de 15 et 16 ans, ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Ils sont suspectés d’avoir séquestré et violé un homme à l’Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse

Le huis clos criminel se termine en prison. Cinq adolescents ont été placés en détention provisoire après avoir été mis en examen pour viol, séquestration avec acte de torture et de barbarie et extorsion, a appris 20 Minutes auprès du parquet d'Avignon. Ces cinq jeunes hommes, âgés de 15 et 16 ans, sont suspectés d’avoir séquestré et violé un quinquagénaire entre samedi et dimanche, à l’Isle-sur-la-Sorgue ( Vaucluse​).

Une victime « vulnérable »

Leur victime, âgée de 57 ans, est toujours hospitalisée à la Timone, à Marseille. Il souffre de nombreuses brûlures et a été largement frappé. Il assure aussi avoir été victime d’un viol, « ce qui semble se confirmer », assure une source judiciaire.

Selon La Provence et France Bleu Vaucluse, les cinq agresseurs auraient attaqué le quinquagénaire, décrit comme « gentil » et « vulnérable », pour lui soutirer de l’argent.