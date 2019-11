METEO Des chutes de neige privent 2.200 foyers d’électricité dans les départements du Doubs et de Haute-Saône depuis ce lundi matin à la suite de chutes de neige…

La neige dans une forêt vosgienne où les risques ne sont pas nuls. — 20 Minutes.

Ils n’ont plus d’électricité depuis ce lundi matin. Plus de 2.200 foyers sont touchés dans le Doubs et la Haute-Saône (Bourgogne Franche-Comté) en raison de chutes de neige.

« La majorité des coupures d’électricité est due à des chutes de branches chargées de neige entraînant les fils électriques à terre », a précisé Enedis dans un communiqué, qui indique également, selon la situation relevée à 9h du matin, que c’est essentiellement la Haute-Saône qui a été touchée (1.521 foyers). Enedis qui a mobilisé toutes ses équipes espère réalimenter « dans les meilleurs délais, les clients privés d’électricité » mais précise également que pour l’instant elle ne peut « pas indiquer de durée de rétablissement » et cela en raison des « conditions d’accès et d’intervention qui sont particulièrement difficiles ».

« Ne pas toucher les fils tombés à terre »

La société rappelle qu’il est important « de ne pas toucher aux fils tombés à terre » et de « signaler toute anomalie à son service dépannage au 09 726 750 + numéro du département ». En revanche ajoute Enedis, « aucune intervention grave » n’a mobilisé les pompiers.

La neige est également tombée ce lundi dans les Vosges, provoquant quelques retards de TER entre Nancy et Remiremont indique la SNCF. La préfecture des Vosges a signalé des chutes d’arbres et des poids lourds bloqués sur plusieurs cols du massif vosgien.