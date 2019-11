FAITS DIVERS Un pont suspendu s’est effondré ce lundi matin, vers 8h sur la commune de Mirepoix-sur-Tarn. Un poids lourd et une voiture se trouvaient sur le pont. Trois personnes au moins seraient tombées à l’eau

Le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn s'est effondré ce lundi matin, vers 8h. — Olivier Le Corre

Un pont suspendu s’est effondré ce lundi matin sur la commune de Mirepoix-sur-Tarn, au nord de Toulouse. Il était aux alentours de 8h du matin lorsque le pont qui enjambe la rivière le Tarn, a cédé. A ce moment-là, un poids lourd et une voiture circulait sur cette route départementale D71.

Les deux véhicules et leurs occupants ont chuté dans la rivière. Selon les premiers éléments, un adolescent et un de ses parents se trouvaient à l’intérieur de la voiture. Le conducteur du poids lourd était seul dans son camion.

On ne sait pas pour l’heure si les victimes ont pu être ramenées sur la berge, les sapeurs pompiers sont sur place. Selon un témoin, la voiture avait l’avant immergé dans l’eau.

De nombreux moyens de secours sont engagés par le @sdis31officiel pour un effondrement de pont sur la commune de Mirepoix sur Tarn. La D71 est coupée. Merci d'éviter le secteur et de faciliter l'accès des secours. — Sapeurs-pompiers 31 (@sdis31officiel) November 18, 2019

D’après le conseil départemental, gestionnaire des routes et du pont, on ne connaît pas encore les causes de cet accident. « Il ne représentait pas de risque avéré. La circulation des poids lourds était limitée à 19 tonnes », indique une porte-parole de la collectivité.

Son président, Georges Méric, se rend sur place ce matin.