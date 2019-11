ACCIDENT Trois personnes ont été sauvées in extremis ce jeudi après-midi après avoir plongé dans le Vieux-Port avec leur véhicule à cause de leur GPS

Marseille: Une voiture plonge dans le Vieux-Port à cause du GPS — 20 Minutes

La pluie provoque souvent autant de perturbations que la neige sur les chaussées de Marseille. Si la situation peut prêter à sourire, elle aurait pu avoir des conséquences dramatiques dans ce cas précis. Trois personnes qui rentraient en voiture dans le Vaucluse, d’où ils sont originaires, sont tombées dans le Vieux-Port, ce jeudi après-midi à Marseille. « La visibilité était mauvaise à cause de la pluie, et ils ont suivi le GPS. Quand ils sont arrivés au niveau de la mise à l’eau Marcel-Pagnol au bout du port, ils ont cru que c’était une grosse flaque », confie une source policière à 20 Minutes.

Sauvés in extremis par des marins

Sauf qu’il ne s’agissait pas d’une grosse flaque, mais bien du Vieux-Port. « Mon collègue a vu la voiture plonger dans l’eau, elle a coulé très vite. Du coup j’ai enlevé mes chaussures, ma veste et j’ai plongé », relate un marin de la société Icard Maritime. Il parvient à extraire la personne installée à l’arrière de la voiture, qui ne savait pas nager. « Je lui ai demandé d’ouvrir la fenêtre et j’ai pu la sortir. Ensuite je suis venu aider une autre dame qui savait nager, et mon collègue a ramené le monsieur », précise ce marin qui préfère garder l’anonymat.

« Heureusement qu’on les a vus parce qu’il n’y avait personne dehors avec ce temps-là », relate-t-il, soulagé. « Il s’en est fallu d’un rien », soupire la source policière. Les marins-pompiers ont procédé à des vérifications pour s’assurer d’absence de pollution. Et ils s’affairent actuellement à sortir le véhicule de l’eau.