Une école de Marseille — BERTRAND LANGLOIS AFP

La colère des parents d’élèves ne faiblit pas. Dans l’école maternelle de la Batarelle à Marseille, les températures des classes oscillent entre 7 et 13 degrés, selon des parents d’élèves interrogés par 20 Minutes. Cette école des quartiers Nord se retrouve en effet privée de chauffage en plein mois de novembre, a appris 20 Minutes, confirmant une information de France Bleu.

« C’est du grand foutoir, peste Wilfried, un parent d’élève. On avait eu un problème de chauffage l’an passé. Ils ont fait les travaux mais une canalisation a explosé. Et ils nous ont dit que pour la réparer, les travaux n’étaient pas budgétisés et qu’il fallait attendre. » De quoi susciter l’indignation de plusieurs élus de l’opposition, à l’image de la députée LREM Alexandra Louis. Contactée, la ville de Marseille n’a pas donné suite à nos sollicitations.