N. S. et B. C.

Illustration de la police municipale. — G. Varela / 20 MInutes

Il n’a pas survécu à ses blessures. Un homme de 51 ans est mort ce mardi matin à l’hôpital Purpan de Toulouse où il avait été hospitalisé en urgence au cours de la nuit. Peu après 3h du matin, l’homme avait été retrouvé inanimé par des passants du côté de la rue Gabriel-Péri.

Un agent de sécurité a tenté de le réanimer en lui prodiguant un massage cardiaque, avant que les policiers municipaux le relaient durant plusieurs minutes jusqu’à l’arrivée des secours.

Peu de temps auparavant, il avait été agressé par un autre homme avec qui il avait eu une altercation. Ce dernier l’aurait frappé et la victime serait alors lourdement tombée au sol. Voyant que le quinquagénaire ne bougeait plus, son agresseur lui aurait alors couvert le visage et l’aurait dépouillé de son téléphone portable et d’un sac cabas.

Garde à vue de l’auteur présumé

Grâce aux caméras de vidéosurveillance, ce dernier, fortement alcoolisé, a pu être retrouvé du côté du boulevard Carnot. Lors de son interpellation par les policiers municipaux, il leur a indiqué avoir « giflé » la victime.

Cet homme de 38 ans, qui avait sur lui les affaires de la victime, a été placé en garde au commissariat central. C’est la brigade criminelle et de répression des atteintes aux personnes de Toulouse qui est en charge de l’enquête.