SAUVETAGE L’homme a été repêché et hospitalisé en état de sévère hypothermie

L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale. — M.Libert / 20 Minutes

Ce lundi, vers 10h40, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a été avisée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez d’une personne à la mer. L’homme en difficulté a été aperçu par le ferry « Pride of Canterbury » à 11 nautiques, environ 20 km, au nord de Calais, dans le Pas-de-Calais​.

Vêtu d’une simple combinaison de surf

Le CROSS a immédiatement engagé l’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale stationné au Touquet. Dans le même temps, le ferry a fait demi-tour pour récupérer l’homme à la mer. Il s’agissait « d’un migrant d’une trentaine d’années vêtu d’une combinaison de surf », a précisé la préfecture maritime.

Ce dernier était en hypothermie sévère. Il a été hélitreuillé à bord de l’hélicoptère de la Marine nationale à 12h23 et transporté au Centre hospitalier de Calais. Il a été pris en charge par les équipes médicales à 12h45.