L'individu a été incarcéré à la maison d'arrêt de Brest. — C. Allain / 20 Minutes

Un homme de 33 ans habitant dans le secteur de Quimperlé (Finistère) a été interpellé par les gendarmes le 21 octobre. Il est accusé d’avoir commis une agression sexuelle et deux exhibitions entre le 4 et le 8 octobre sur la commune de Rosporden, a-t-on appris ce mercredi auprès du procureur de la République adjoint de Quimper. L’une des victimes présumées est une jeune fille âgée de 11 ans.

Présenté au parquet, il a été mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Brest. « Au cours de sa garde à vue, l’intéressé a contesté une partie des faits qui lui sont reprochés », précise le procureur. Selon Le Télégramme, il est déjà connu pour des crimes de nature sexuelle et son nom est inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles et violentes.