Des spéléologues (illustration) — AMY HINKLE/CATERS NEWS AGENCY/SIPA

Un homme, porté disparu depuis le 1er octobre, a été retrouvé mort par deux spéléologues amateurs, vendredi, au Tech, dans les Pyrénées-Orientales. Son corps a été découvert au fond d’une faille, indique la gendarmerie à 20 Minutes.

Le 1er octobre dernier, ce quinquagénaire avait quitté son domicile à bord de son véhicule, indiquait l'appel à témoins diffusé par les gendarmes. Sa voiture avait été retrouvée vide, stationnée dans une zone surplombant la rivière le Tech.

De gros moyens déployés par les gendarmes

La zone, « vaste et accidentée », indiquent les gendarmes, avait été fouillée, et de gros moyens avaient été mobilisés pendant plusieurs jours pour tenter de retrouver cet homme, notamment un hélicoptère, un drone et une brigade nautique. En vain.

Toute hypothèse criminelle est écartée, indiquent les services de gendarmerie.