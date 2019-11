L'école des Tamaris à Béziers incendiée le soir d'Halloween — ROBERT FAGES/SIPA

Un adolescent, âgé de 15 ans, doit être présenté ce dimanche devant un juge, à Béziers, dans le cadre de l'enquête sur l'incendie criminel de l'école des Tamaris. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le soir d’Halloween, l’établissement a été ravagé par les flammes, dans le quartier de la Devèze, à Béziers.

Ce mineur avait été placé en garde à vue vendredi, soupçonné d’avoir jeté des pierres sur des policiers qui intervenaient sur les lieux du sinistre. Sa garde à vue a été prolongée samedi, et étendue « aux faits d’incendies des deux établissements scolaires et d’un véhicule stationné à proximité », indique ce dimanche Raphaël Balland, le procureur de Béziers, interrogé par 20 Minutes. « En effet, poursuit le représentant du parquet, plusieurs éléments recueillis par les enquêteurs du SRPJ de Montpellier et du commissariat de Béziers permettaient de soupçonner l’implication de ce mineur dans ces faits. »

❗#Incendie école à #Béziers :

✅ reprise des cours prévue le 12/11 pour les 279 enfants concernés.

En attendant :

🔹Tous les parents qui le peuvent doivent garder leurs enfants

🔹Accueil des maternelles aux Tamaris

🔹Accueil des élémentaires à la Maison de quartier Albert Camus pic.twitter.com/ZPT2RxqkYs — Ville de Béziers (@VilleDeBeziers) November 2, 2019

Déjà connu de la justice

Le mineur « a seulement reconnu avoir été présent sur les lieux de ces incendies, mais il a affirmé ne pas y avoir directement participé », poursuit le procureur.

Cet adolescent est déjà connu de la justice, pour « son implication dans des faits de dégradations par incendie commis en 2017 à l’occasion déjà de la soirée d’Halloween alors qu’il avait 13 ans. Il était mis en examen par un juge des enfants et suivi dans ce cadre par la protection judiciaire de la jeunesse », indique Raphaël Balland.