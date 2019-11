Un brassard de la police, à Paris, en septembre 2019. — Tristan Reynaud/SIPA

Il a pris trois coups de couteau qui, tous, auraient pu lui coûter la vie. Alexis Luez, 21 ans et deuxième ligne de l'US Carcassonne, est selon L'Indépendant toujours en soins intensifs après la violente agression dont il a été victime dans la nuit de jeudi à vendredi.

Deux suspects, un mineur et un majeur, ont été interpellés après les faits qui se sont déroulés vers 2 heures du matin, en plein centre-ville de Carcassonne. Toujours d’après le quotidien régional, ils ont d’abord été entendus pour « violence avec arme ». Mais après le recueil du témoignage d’Alexis Luez et de celui de l’ami qui l’accompagnait, également blessé mais plus légèrement, le parquet a pris la décision de requalifier les faits en « tentative de meurtre ».