Deux nouvelles personnes ont été mises en examen, après l'agression le 26 octobre dernier à Nîmes, dans le Gard, de six hommes, dont le conseiller municipal RN Yoann Gillet, a-t-on appris auprès du parquet. Les deux hommes, âgés d’une vingtaine d’années et originaires de Nîmes, ont été mis en examen vendredi pour « violences aggravées par trois circonstances, la réunion, la préméditation et l’utilisation d’arme par destination ». Ils ont été placés sous contrôle judiciaire.

Inconnus des services de police, « ils n’appartiennent à aucun groupuscule ». Ils se sont présentés spontanément jeudi au commissariat de Nîmes, en souhaitant « s’expliquer ». Deux frères de 22 et 25 ans avaient déjà été mis en examen mercredi

dans cette affaire. Deux autres agresseurs présumés doivent toujours être identifiés.

Insultes, menaces et violences

Dans un communiqué publié dans la nuit du 26 au 27 octobre, sur Twitter, Yoann Gillet, indiquait avoir été agressé dans le centre de la capitale gardoise. « Alors que je prenais un verre avec des jeunes militants du RN en terrasse (…), un groupe de personnes nous a insultés et menacés de mort, en se présentant à nous comme étant des "Antifas", raconte l’élu. L’un d’eux a d’abord écrasé sa cigarette sur ma joue. (…) J’ai pour ma part été jeté au sol et ai reçu des coups de pied au visage et sur l’ensemble du corps. »

🔴 Nîmes : Plusieurs dépôts de plaintes suite à une agression violente des Antifas pic.twitter.com/jtf7MX8YH0 — Yoann Gillet 🇫🇷 (@YoannGillet30) October 26, 2019

Plusieurs figures du parti d’extrême droite avaient apporté leur soutien à l’élu, dont Marine Le Pen et Gilbert Collard, ainsi que la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa.