L'école des Tamaris incendiée à Béziers — ROBERT FAGES/SIPA

Les 279 élèves de l'école des Tamaris, à Béziers, dans l'Hérault, incendiée dans la nuit de jeudi à vendredi, ne retrouveront le chemin des classes que le 12 novembre. Les enfants seront répartis dans d’autres groupes scolaires. En attendant que cette solution soit mise en place, « les parents qui le peuvent doivent garder leurs enfants », précise la ville de Béziers. Un accueil sera néanmoins possible pour les élèves de maternelle aux Tamaris et d’élémentaire à la Maison de quartier Albert-Camus.

❗#Incendie école à #Béziers :

✅ reprise des cours prévue le 12/11 pour les 279 enfants concernés.

En attendant :

🔹Tous les parents qui le peuvent doivent garder leurs enfants

🔹Accueil des maternelles aux Tamaris

🔹Accueil des élémentaires à la Maison de quartier Albert Camus pic.twitter.com/ZPT2RxqkYs — Ville de Béziers (@VilleDeBeziers) November 2, 2019

Jeudi soir, la soirée d’Halloween fut marquée par des violences urbaines dans le quartier de la Devèze, à Béziers. Au sein de l’école des Tamaris, 17 classes ont été touchées par un incendie d’origine criminelle, dont plusieurs sont totalement détruites. « L’ensemble du bâtiment est très fortement dégradé, indiquent les services de la ville. On ne sait pas encore si on pourra le sauver. Seules quatre classes de maternelle sont indemnes. »

1/4🚨L'école Les Tamaris (La Devèze) à #Béziers a été incendiée jeudi soir.

17 classes touchées dont plusieurs totalement détruites. L'ensemble du bâtiment est très fortement dégradé. On ne sait pas encore si on pourra le sauver. Seules 4 classes de maternelle sont indemnes. pic.twitter.com/rnAsleTKyt — Ville de Béziers (@VilleDeBeziers) November 1, 2019

Narbonne et Montpellier aideront Béziers

Par ailleurs, plusieurs communes ont indiqué qu’elles allaient apporter leur aide à la ville de Béziers. Le maire de Narbonne, dans l’Aude, Didier Mouly (divers droite), a promis « du matériel scolaire », et le maire de Montpellier, dans l’Hérault, Philippe Saurel (divers gauche) a déclaré que sa commune était « prête à venir en aide » à Béziers.

La Ville de #Narbonne va aider la Ville de #Béziers en lui fournissant du matériel scolaire après le dramatique et triste incendie de l’école élémentaire de la Deveze — Didier MOULY (@didier_mouly) November 1, 2019

La ville de #Montpellier prête à venir en aide à la ville de #Béziers suite à l'incendie qui a ravagé le groupe scolaire de la Devèze cette nuit.@Prefet34 @jmblanquer @BFMTV @sophiesalelles pic.twitter.com/UeEZdDZhFy — Saurel Philippe ⭐️⭐️ (@Saurel_P) November 1, 2019

Deux salles d’un collège, des voitures et des poubelles ont également été incendiées et les policiers de la Brigade anti-criminalité ont été « pris à partie à distance par 20 à 30 individus aux visages dissimulés », qui leur ont jeté « des pierres, pétards et projectiles divers », a indiqué le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland.

Enquête en cours

Une enquête pour tenter d’identifier les auteurs a été confiée à la police judiciaire de Montpellier et au commissariat de Béziers. Un expert en incendies criminels était sur place vendredi après-midi. Vendredi, un jeune homme de 15 ans, soupçonné d’avoir jeté des pierres à l’encontre de policiers en surveillance a été placé en garde à vue.