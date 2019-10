Des lettres non distribuées ont été découvertes dans un fossé du Sud-Gironde. — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Ce mercredi Stéphane Denoyelle, maire (sans étiquette) de Saint-Pierre d’Aurillac, en Gironde, a eu la surprise de découvrir des centaines de lettres abandonnées au beau milieu des vignes, dans un roncier. Elles étaient destinées aux habitants de sa commune et de celle du Pian-sur-Garonne. « Depuis plusieurs jours nous n’avions plus de courrier à la suite de la "réorganisation" sic, du tri et de la distribution du courrier en sud Gironde par la direction de la poste et contre l’avis des facteurs qui se sont battus sans succès sur ce sujet », explique-t-il sur sa page Facebook.

L’élu demande en urgence à rencontrer la direction de La Poste pour que le service public du courrier puisse reprendre normalement. « Il faut revoir cette organisation imposée aux postiers et il faut des facteurs en nombre suffisant avec des tournées décentes ! » conclut-il.