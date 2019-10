Illustration d'une saisie de résine de cannabis. — Sébastien Ortola / 20 Minutes

Les policiers marseillais viennent de réaliser une spectaculaire série de perquisitions. D’importantes quantités de cocaïne, de cannabis et de MDMA ont été saisies dans des appartements « nourrices » des quartiers Nord de Marseille. Ce butin a une valeur de 2 millions d’euros. Des armes lourdes ont aussi été découvertes.

Lors de ces opérations menées entre mercredi et lundi, six personnes ont été interpellées et déférées devant un juge, a indiqué la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).

Long travail de surveillance

Au terme d’un long travail de filature et de surveillance commencé en septembre, les équipes de la Sûreté départementale ont perquisitionné un appartement du 15e arrondissement, puis un bâtiment de Campagne-Lévêque, une cité des environs. Lors de ces opérations « à tiroir », ils ont trouvé plus de 324 kg de cannabis, l’équivalent de 1,5 million d’euros à la revente.

La police a aussi découvert 10 grenades défensives et un fusil d’assaut dans le premier appartement. La veille, les enquêteurs avaient déjà saisi plus de 12 kg de cannabis, 800 g de cocaïne, deux fusils d’assaut, deux fusils à pompe et une cinquantaine de munitions. Dans le même temps, les équipes de la division Nord ont saisi de la cocaïne, du cannabis de la MDMA dans les 13e et 14e arrondissements.

