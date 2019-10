Plusieurs coups de feu ont été tirés à proximité de la mosquée de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ce lundi après-midi. Une information dont 20 Minutes a eu confirmation auprès d'une source policière. Deux personnes ont été blessées dans les tirs, et le suspect a été interpellé près de son domicile, selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

« A 15h20, un homme a tenté d’incendier la porte de la mosquée de Bayonne. Surpris dans sa tentative par deux personnes, l’homme leur a tiré dessus », a indiqué un communiqué de la préfecture qui précise que l'homme, en repartant, a incendié une automobile.

Les deux victimes, gravement blessées par balles, âgées de 74 et 78 ans, ont été évacuées vers le centre hospitalier de Bayonne, a précisé la préfecture.

De source policière citée par l'AFP, le tireur présumé est un homme de 84 ans, Claude S. Une équipe de déminage se trouve à son domicile, à Saint-Martin de Seignanx, à 16 km de Bayonne, dans le département voisin des Landes.

Deux cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP) ont été mises en place, une à l’hôpital de Bayonne et une autre sur place à la mosquée. La police judiciaire a été saisie de l'enquête et le périmètre de la mosquée a été sécurisé.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a réagi ce soir sur Twitter. Il a tenu à assurer sa « solidarité » et son « soutien » à la communauté musulmane.

Les faits commis à la mosquée de #Bayonne émeuvent et indignent chacun d’entre nous.

Mes premières pensées vont aux blessés et à leurs proches.

Solidarité et soutien à la communauté musulmane dont je mesure le choc et l’effroi.