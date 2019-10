Les proches de Sophie Le Tan et leur avocat Maître Gérard Welzer. Strasbourg le 3 juillet 2019. — G. Varela / 20 Minutes

Le communiqué de la procureure de la République de Strasbourg, samedi soir, n’a fait que confirmer les craintes de la famille Le Tan. Le corps retrouvé démembré, mercredi dans une forêt d'Alsace, est bien celui de Sophie. « Ils en étaient persuadés dès le début », confie à 20 Minutes maître Gérard Welzer, l’avocat des proches de l’ étudiante qui avait disparu depuis septembre 2018.

Comment ont-ils réagi à cette macabre nouvelle ? « La famille, malheureusement, est bouleversée, poursuit le conseil. Quand quelqu’un disparaît, vous ne pouvez jamais, pour des parents ou un proche, perdre tout espoir dans votre tête. On ne peut pas parler de soulagement quand on trouve le corps de sa fille ou de sa sœur. Ils viennent d’avoir la confirmation qu’ils l’ont perdue. »

Justice et « travail de deuil »

L’heure est maintenant au « travail de deuil », estime-t-il, avant d’appeler à ce que justice soit rapidement rendue. « Il faut qu’il y ait un procès le plus vite possible », lance Gérard Welzer, sans ménager le principal suspect du meurtre, Jean-Marc Reiser. « Maintenant, on s’aperçoit que toutes les charges qu’il y a contre monsieur Reiser montrent qu’il a non seulement assassiné Sophie mais qu’il a aussi supplicié son corps. »

La famille Le Tan n’a pas prévu de s’exprimer pour le moment. Elle est « sous le choc, il faut attendre ». Ce lundi, la procureure de la République de Strasbourg , Yolande Renzi, s’exprimera au cours d’une conférence de presse.