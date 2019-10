Yoann Gillet, élu RN à Nîmes — Alain ROBERT/Apercu/SIPA

Dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à ce dimanche, sur les réseaux sociaux, Yoann Gillet, conseiller municipal Rassemblement national à Nîmes, dans le Gard, dit avoir été agressé dans le centre de la capitale gardoise, samedi soir.

🔴 Nîmes : Plusieurs dépôts de plaintes suite à une agression violente des Antifas pic.twitter.com/jtf7MX8YH0 — Yoann Gillet 🇫🇷 (@YoannGillet30) October 26, 2019

« Alors que je prenais un verre avec des jeunes militants du Rassemblement National en terrasse (…), un groupe de personnes nous a insultés et menacés de mort, en se présentant à nous comme étant des "Antifas", raconte l’élu. Ces mêmes personnes sont revenues avec du renfort (…) et nous ont agressés. L’un d’eux a d’abord écrasé sa cigarette sur ma joue. L’ensemble de notre groupe (…) a été frappé. J’ai pour ma part été jeté au sol et ai reçu des coups de pied au visage et sur l’ensemble du corps. »

Les personnalités du RN apportent leur soutien

Yoann Gillet indique que des dépôts de plainte ont été effectués. Ce dimanche matin, Eric Maurel, le procureur de la République de Nîmes, indique à 20 Minutes qu’une enquête est en cours, sans plus de précision.

Ce dimanche matin, plusieurs personnalités d’extrême-droite, comme Marine le Pen, la présidente du Rassemblement national, les députés Louis Aliot et Gilbert Collard, ou le maire RN de Beaucaire Julien Sanchez ont apporté leur soutien à Yoann Gillet.

Une fois de plus les milices d’extrême-gauche ont agressé violemment des militants et élus du RN. L’attaque est autant intolérable que la complaisance systématique du pouvoir à l’égard de ces nervis ! Tout mon soutien à Yoann et à nos militants victimes de ces fascistes ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 27, 2019

Soutien à @YoannGillet30 et aux militants agressés par les nervis d’extrême-gauche. Les propos extrémistes et haineux de @CaroleDelga à l’égard du @RN_Occitanie commencent peut-être à avoir des conséquences sur le terrain. #Antifa Défendons nos libertés face à la haine de gauche! — Louis Aliot (@louis_aliot) October 27, 2019

Tout mon soutien à @YoannGillet30 et à nos amis, agressés hier soir à #Nîmes par des fachos antifas... On commence à en avoir sérieusement marre de cette haine gauchiste impunie. https://t.co/JaLRuJjIUg — Gilbert Collard (@GilbertCollard) October 27, 2019