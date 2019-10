TAG Des plaintes du club et de la mairie devraient être déposées, une enquête a été ouverte

Un tag islamophobe a été découvert samedi, sur les locaux du club de football de Grabels, un village situé près de Montpellier, dans l'Hérault.​

« Stade islamiste, aux armes citoyens », a été écrit à la peinture noire, près du stade, rapporte Midi Libre. Des plaintes du club et de la mairie devraient être déposées. Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les coupables, et les gendarmes sont intervenus sur les lieux pour relever d’éventuels indices, avant que le tag ne soit effacé.

« On a été choqué, bien sûr, indique à 20 Minutes Mustapha Nassiri, le président du club associatif, qui confirme la découverte de ce tag. Quelque chose comme ça, ça ne nous est jamais arrivé. Ici on fait du football, on est loin de tout cela au club. »