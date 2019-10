Affrontement entre policiers et manifestants "gilets jaunes" samedi à Nantes. — S.Salom-Gomis/AFP

Ils sont accusés d’avoir posté sur Facebook des messages appelant à l’émeute et à des violences contre les forces de l’ordre lors des manifestations de « gilets jaunes ». Un mineur de 14 ans et un jeune homme de 19 ans ont été interpellés et placés en garde à vue, respectivement les mercredi 16 et jeudi 17 octobre à Nantes et Saint-Sébastien-sur-Loire, a indiqué la police.

L’adolescent avait publié sur son profil Facebook, à l’occasion des rassemblements de « gilets jaunes » des 3 août et 14 septembre, des photos et messages qui, selon la police, « appelaient et incitaient à la commission d’exactions lors de ces manifestations » mais aussi pour des mouvements à venir.

Poursuivi pour s’être réjoui de la mort de policiers

Déjà connu des services de police pour diverses interpellations – lors de manifestations, pour les émeutes de la cité du Breil à Nantes en juin 2018 ou encore des violences sur policier –, il a reconnu durant sa garde à vue avoir diffusé des messages de « provocation à un attroupement armé sur Internet ». Mais il a minimisé son rôle et la portée de ses posts. Il était également poursuivi pour s’être réjoui de la mort des quatre policiers assassinés à la préfecture de police de Paris.

Ce mineur déscolarisé fait l’objet d’une COPJ (Convocation par officier de police judiciaire) pour le 21 janvier 2020 en vue d’une mise en examen pour « apologie de crime et provocation à un attroupement armé ». Il a aussi avoué avoir confié les codes de son compte Facebook à un second individu.

Une photo d’une main tenant un cocktail Molotov

Ce dernier, âgé de 19 ans, a quant à lui été placé en garde à vue pour « les faits de provocation par diffusion de messages, photographies, par tout moyen de communication à commettre des délits et provocation directe à un attroupement armé manifestée par des écrits, photographies, transmis par voie électronique ».

La police l’accuse d’avoir posté différents messages incitant aux violences, dont l’un où il appelait les black blocs à venir nombreux à la manifestation du 14 septembre pour se venger et « faire des émeutes ». Elle lui reproche également la publication d’une photo d’une main tenant un cocktail Molotov.

Le jeune homme, qui participait aux manifestations de « gilets jaunes » depuis l’acte 14, a affirmé qu’il était non violent et a indiqué qu’il s’habillait comme un black bloc uniquement pour tenir la banderole de tête. Il sera convoqué le 10 décembre en vue d’une composition pénale, devant l’Association d’action éducative de Loire-Atlantique.