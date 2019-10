Le jeune homme a été enlevé ce mardi à la sortie du magasin Auchan à Blanquefort. — Gendarmerie de la Gironde

La gendarmerie de la Gironde vient de lancer un appel à témoins sur sa page Facebook après l’enlèvement d’un jeune de 17 ans ce mardi.

Wali Jouini se trouvait avec un groupe d’amis marginaux à la sortie du magasin Auchan, avenue du 11 novembre à Blanquefort lorsque, à 12h35, un véhicule sombre (qui pourrait être une Xsara Picasso) s’est arrêté à proximité du parking. Cinq hommes (âgés d’environ 20 à 30 ans) en sont descendus et ont fait monter de force la victime dans le véhicule. Ils ont ensuite pris la direction du centre-ville de Blanquefort.

Le jeune homme enlevé est mince et mesure 1,85 m. Il porte une coupe de cheveux avec une crête décolorée et un piercing à l’oreille gauche. Au moment des faits, il était vêtu d’un jean noir et d’une veste kaki et portait des chaussures montantes « rangers » noires.

Toute personne susceptible d’aider les enquêteurs est priée de contacter la brigade de gendarmerie de Blanquefort au 05 56 95 51 40.