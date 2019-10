FAITS DIVERS Le véhicule a percuté un arbre et a fini sa course dans des feuillages

Une voiture de police et son gyrophare. Illustration. — Franck Lodi / Sipa

Sa famille avait lancé l’alerte mardi sur Facebook. Un homme, habitant du Grand-Lucé et salarié de la ville de Coulaines en Sarthe​, a finalement été retrouvé mort dans sa voiture mardi alors qu’il avait disparu depuis dimanche soir, selon le journal Ouest-France.

Après l’alerte de la famille, la police avait réussi à géolocaliser le téléphone portable de l’homme dans la zone du chemin aux bœufs au Mans. Mardi, peu après 13h, les policiers ont retrouvé l’individu, âgé de 48 ans, dans sa voiture accidentée, au bord de la rocade sud-est.

La voiture dissimulée sous des feuillages

Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule aurait percuté un arbre et fini sa course sous des feuillages. Un examen du corps doit être pratiqué ce mercredi. Il pourrait permettre de déterminer les causes de l’accident, qui n’a concerné que la seule Renault Clio du disparu, toujours selon Ouest-France.