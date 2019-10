PLUIE Les sapeurs-pompiers ont traité plus de 200 appels liés aux fortes pluies dimanche

Des inondations dans l'Hérault (illustration) — LODI Franck/SIPA

Tandis que le département de l'Hérault était frappé par une tornade, d’intenses intempéries ont eu lieu dans le Gard, dimanche. En fin d’après-midi, les sapeurs-pompiers avaient traité plus de 200 appels, liés aux conséquences des pluies et du vent fort qui ont sévi dans le département, note le Service d’incendie et de secours.

Au Vigan, les secours sont notamment intervenus pour des « ruissellements orageux importants, qui ont engendré des dégâts des eaux » dans la commune.

De violents orages ont éclaté au Vigan dans le Gard où il est tombé 40mm d'eau entre 10 et 13 h. Des inondations sont signalées en centre-ville Source : https://t.co/g2WgAWgzzQ pic.twitter.com/3JcC98f6cX — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 20, 2019

Un épisode pluvieux intense cette semaine

A Val d’Aigoual, d’importants glissements de terrain liés aux orages ont entraîné la fermeture à la circulation de la route D986, dimanche, indiquent les sapeurs-pompiers. La voie a rouvert dans la soirée, après un déblayage des gravats.

ROUTES 🚧 | Attention, la RD 323, entre les hameaux du Mazel et de la Valette sur la commune du Val d'Aigoual, est coupée



Photos : Mairie Val d'Aigoual#Gard pic.twitter.com/HbXnamDB9q — Département du Gard (@Gard) October 20, 2019

Par ailleurs, plusieurs communes ont été privées d'électricité.

Le retour du soleil, ce n’est pas pour tout de suite : un épisode méditerranéen est à craindre cette semaine dans le Languedoc​ et le Roussillon. Des pluies très intenses sont attendues entre mardi et mercredi, annoncent les services de Météo France, sur le compte Twitter VigiMétéo France.​ De 120 à 200 mm de précipitations sont attendus sur le pourtour méditerranéen. Localement, on attend entre 250 à 300 mm.