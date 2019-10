Des camions d pompiers ont mis une heure pour déblayer les roches et se frayer un passage jusqu'à la victime (illustration). — Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

Une tornade a été observée ce dimanche, en fin de matinée, dans l'Hérault. Le phénomène météorologique a été confirmée en milieu de journée par les services de Météo France, sur Twitter.

Ce sont les secteurs d’Aspiron et de Paulhan, tout près de l’autoroute A75, qui ont été principalement touchés.

@MLMontpellier @MeteoLanguedoc Tornade du 20/10/19 herault sans doute sur Aspiran vu de Puilacher pic.twitter.com/9P1vBDC9hR — guigui (@guigui_dusud) October 20, 2019

🌪️#Tornade | Une tornade a été filmée il y a peu de temps à Paulhan dans l'#Hérault ce dimanche !

📷 Krys Manchez pic.twitter.com/iBvq13BIVE — Météo-Contact (@MeteoContact) October 20, 2019

🔴🔴 TUBA OU TORNADE DANS L'HÉRAULT 🌪️🌪️



Sous un orage violent, un tuba (amorce de tornade) a été photographié sur l'A75. Le contact avec le sol n'est pas encore déterminé.



Photo : Olivia Mage pour @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/9LUQUV5Cf1 — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) October 20, 2019

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault indiquent que la tornade a occasionné quelques dégâts, notamment sur des toitures, qui ont été touchées, et des arbres, qui ont été déracinés. Des tuiles et des antennes se sont envolées. Selon un bilan communiqué à 15h par le Service départemental d'incendie et de secours, cinq toitures ont été endommagées à Saint-André de Sangonis, 16 à Paulhan et 10 à Aspiran.

Il n'y a aucun blessé à déplorer.

Le département de l’Hérault est en vigilance jaune pour des vents violents jusqu’à 18h, et pour des oranges jusqu’à minuit ce dimanche.