Voici un aperçu des colis dérobés. — Gendarmerie des Bouches-du-Rhône

Elle se servait tout simplement dans les boîtes aux lettres. Une femme a été interpellée lundi 7 octobre suspecté d’avoir détourné 160 colis postaux, indique la gendarmerie des Bouches-du-Rhône sur sa page Facebook. « Depuis le début de l’année 2019 les gendarmes de la brigade de Rousset ont reçu de nombreuses plaintes pour des vols de colis commis dans des boîtes aux lettres de la commune », indique le post publié jeudi.

Finalement, après enquête, une femme a été interpellée et lors d’une perquisition à son domicile, 160 colis sont découverts et saisis. On y trouve « divers objets, passant du porte-clés, à des DVD, des habits, des téléphones et accessoires, du café, de l’outillage », précisent les gendarmes. Selon La Provence, « il semblerait que ces colis n’aient jamais été revendus ou offerts ».

Toujours d’après le quotidien régional, la femme, qui travaillait dans la distribution de prospectus, commettait ses larcins grâce à un passe PTT qu’elle avait en sa possession. C’est en effet plus facile ainsi.