FEMINICIDE Il a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et atteinte à l'intégrité d'un cadavre

le 17 septembre 2019. Illustration police. Ici, au commissariat de Vénissieux, vers Lyon. — E. Frisullo / 20 Minutes

Il est soupçonné d’avoir étranglé sa compagne, puis d’avoir découpé et brûlé son corps dans un bois de Vernouillet ( Yvelines) en août 2017 : un homme de 67 ans a été écroué jeudi à Versailles, a-t-on appris auprès du parquet de Versailles. Le retraité a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et atteinte à l’intégrité d’un cadavre, puis placé en détention provisoire, a indiqué le parquet, confirmant une information du Parisien.

Les restes calcinés de la victime avaient été découverts par un promeneur le 31 août 2017 en bordure d’un chemin isolé à Vernouillet. L’autopsie et des tests génétiques ont permis d’établir que le cadavre correspondait à une personne de sexe féminin, âgée de plus de 10 ans et mesurant moins d’1,65m. La police avait alors lancé un appel à témoin, pensant initialement qu’il s’agissait d’une jeune fille, mais l’identité de la victime est restée mystérieuse pendant de longs mois.

Le rapprochement avec une autre enquête

Les enquêteurs de la police judiciaire ont finalement pu l’identifier en juin, grâce à un rapprochement avec une autre enquête menée dans le département voisin des Hauts-de-Seine : le compagnon d’une femme de 68 ans, avec qui il vivait à Boulogne-Billancourt, avait en effet signalé sa disparition fin 2017.

Dans le cadre de cette enquête, les policiers ont repéré des mouvements suspects sur des comptes bancaires et sont allés effectuer des prélèvements génétiques sur des objets ayant appartenu à la victime, a indiqué le parquet. Ce sont ces prélèvements qui ont permis de faire le lien avec la défunte de Vernouillet, par le biais du fichier des empreintes génétiques.

Il reconnaît avoir étranglé sa compagne

Interpellé mardi, l’homme a reconnu avoir « étranglé » sa compagne « dans le cadre d’une dispute », puis avoir découpé avec une scie son corps, qu’il a brûlé avec de l’essence dans un endroit « qui lui est apparu comme (…) sûr pour (le) cacher », selon le parquet. Devant le juge d’instruction, il a usé de son droit au silence avant d’être écroué.

En 2018, le ministère de l’Intérieur avait recensé 121 féminicides.