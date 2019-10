AGRESSION Interpellé mercredi, le suspect de 23 ans a reconnu avoir frappé au visage avec un détendeur gaz un homme, qui a perdu connaissance et s’est fait prescrire 30 jours d’ITT

Photo d'illustration d'un agent de police. — Tristan Reynaud/SIPA

Un homme de 23 ans, présentant sept antécédents judiciaires, a été interpellé mercredi matin à Lyon par la brigade de sûreté urbaine (BSU). Il est soupçonné d’avoir frappé au visage un autre Lyonnais (29 ans) cinq jours plus tôt, muni d’un détendeur, branchement métallique d'une bouteille de gaz. Cette agression serait partie d’un différend lié à une place de stationnement.

La victime a perdu connaissance et a été transférée à l’hôpital. L’homme s’est alors vu délivrer une ITT de 30 jours par le médecin légiste, selon la police. Identifié et confondu grâce à des images de vidéoprotection, le suspect a reconnu les faits et va être présenté au parquet ce jeudi, précise la sûreté départementale.