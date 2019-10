La cantine d'un lycée. Illustration. — Bruno Bébert / Sipa

Jeudi dernier, dans le cadre de la Semaine du goût, quelque 1.100 adolescents se sont vus servir un repas spécial Coupe du monde de rugby au lycée Clément-Marot de Cahors, avec notamment un « drop burger 100 % lotois ». Ce déjeuner est probablement à l’origine d’une intoxication alimentaire qui a touché une centaine d’adolescents, ainsi qu’une dizaine d’adultes, rapporte La Dépêche du Midi.

Les premiers signalements sont venus de collégiens de Cajarc, qui avaient mangé au lycée lors d’une visite dans la préfecture du Lot.

« Ni cas grave, ni hospitalisation »

Les malades ont été victimes de nausées, de vomissements, parfois de diarrhées, mais « il n’y a ni cas grave, ni hospitalisation », assure le directeur académique des services de l’Éducation nationale (Dasen) du Lot, cité par le quotidien régional.

Des agents des services sanitaires et vétérinaires ont effectué des prélèvements vendredi et lundi, pour déterminer avec exactitude l’origine de l’intoxication. Des mesures de prévention et d’hygiène ont été mises en place dans le lycée.