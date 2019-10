Un père de famille, soupçonné d’avoir tué ses deux enfants, une fille de 12 ans et un garçon de 9 ans, est en garde à vue depuis ce lundi matin, indique le parquet de Strasbourg dans un communiqué. Les corps des victimes ont été découverts dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier de Neudorf par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Strasbourg.

C’est la mère des deux enfants qui avait alerté la brigade de gendarmerie quelques heures auparavant, face à leur disparition. Un courrier du père des enfants qu’elle avait retrouvé dans sa boîte aux lettres lui faisait craindre que ce dernier ait pu attenter à leur vie avant de se suicider.

Elle était séparée de son conjoint depuis plus d’un an

« Elle expliquait être séparée de son conjoint depuis plus d’un an sans qu’aucune procédure judiciaire n’ait été initiée, et avoir mis en place avec celui-ci une garde alternée des enfants », indique la procureure de la République de Strasbourg Yolande Renzi.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’emploi du temps du quadragénaire depuis la prise en charge des enfants jeudi soir, ainsi que les circonstances exactes de son passage à l’acte, précise le parquet de Strasbourg.

Par ailleurs, une association d’aide aux victimes a été mandatée afin d’intervenir auprès de la famille.

Nils Wilcke