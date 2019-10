Gendarmerie, illustration — JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Le crime a été commis dans la nuit du 19 au 20 septembre dernier, à Boutenac-Touvent (Charente-Maritime). Michel R., 80 ans appelle les gendarmes et leur indique avoir tué son épouse, Annick. A leur arrivée, les militaires découvrent le corps de cette femme de 75 ans. Son mari, lui, est transporté à l’hôpital par les secours après avoir tenté de se suicider, apprend 20 Minutes de sources concordantes.

L’enquête a été confiée à la communauté de brigades de Mirambeau et à la brigade de recherche de Jonzac. Contacté par 20 Minutes, le procureur de la République de La Rochelle, Laurent Zuchowicz, indique que Michel R. a été mis en examen à sa sortie de l’hôpital pour meurtre par conjoint et a été placé en détention provisoire. Selon le Collectif Féminicides par Compagnons ou Ex, il s’agit de la 120e femme tuée par son conjoint ou ex-conjoint en 2019.