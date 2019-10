Une mère et ses trois enfants ont été interpellés dans les Hauts-de-Seine tandis qu’un jeune a été placé en garde à vue à Gap (Hautes-Alpes)

A l’autre bout du fil, des chants islamistes à la gloire de Daesh. Quelques jours après l' attaque à la préfecture de police de Paris, plusieurs commissariats d’Ile-de-France ont reçu des appels menaçants​. Ce jeudi, vers 20 heures, un suspect a été arrêté à Gap (Hautes-Alpes), apprend 20 Minutes de sources concordantes. Agé de 17 ans, le suspect a été placé en garde à vue au commissariat de la ville.

Selon nos informations, le suspect a été identifié grâce à son numéro de téléphone. Interrogé par l’AFP, le procureur de Gap, Florent Crouhy, indique que le jeune homme est déjà connu de la justice pour « des affaires de droit commun » et ne présente « aucun signe de radicalisation ». Le magistrat évoque l’hypothèse d’une « mauvaise plaisanterie ».

Menaces d’attentats au nom de Daesh

Par ailleurs, les policiers ont interpellé, dans les Hauts-de-Seine, ce vendredi, une femme et ses trois enfants adultes, apprend 20 Minutes de source proche du dossier. En effet, le commissariat de Vanves avait également reçu des appels malveillants quelques jours après qu’un agent administratif radicalisé a tué quatre collègues à la préfecture de police. La personne au bout du fil s’était revendiquée de Daesh et avait évoqué une possible attaque terroriste.

Le numéro de téléphone utilisé a mené les policiers jusqu’au domicile de cette famille, à Vanves. « On les interroge pour savoir lequel a passé le coup de téléphone », confie à 20 Minutes une source policière.

Thibaut Chevillard