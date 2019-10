La préfecture de police de Paris après le drame — BREGAND CELINE/SIPA

Jeudi, un agent administratif a tué quatre personnes dans l’enceinte de la préfecture de police.

Le ministre de l’Intérieur s’est rendu ce vendredi à la préfecture de police pour observer une minute de silence.

Si les motivations de Mickael H., converti à l’islam depuis plusieurs mois, restent toujours obscures, le parquet national antiterroriste s’est saisi, a-t-il indiqué ce vendredi.

Après l’horreur, le recueillement. Alors que l’enquête se poursuit afin de comprendre pourquoi Mickaël H., 45 ans a tué, jeudi, quatre de ses collègues, l’émotion est palpable au sein de l’institution. Dans la matinée, ce vendredi, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, et son secrétaire d’Etat, Laurent Nunez, se sont rendus à la préfecture de police pour rencontrer les personnels des services touchés et observer une minute de silence, dans la cour du 19-août-1944, en mémoire des victimes. Là même où la course sanglante de cet agent administratif, travaillant comme informaticien à la DRPP (direction du renseignement de la préfecture de police), s’est achevée.

La veille, un peu avant l’heure du déjeuner, Mickaël H. s’est d’abord attaqué à trois fonctionnaires dans les bureaux de son service situé au 1er étage du bâtiment. Le major Damien E., 50 ans, le gardien de la paix Brice L. et l’adjoint administratif Anthony L., 38 ans tous les deux, n’ont pas survécu aux coups de couteau qu’il leur a assénés. Dans les escaliers qu’il emprunte pour quitter les lieux, il croise Aurélia T., une gardienne de la paix de 39 ans, affecté à la DSPAP (direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne) et la frappe mortellement.

Cellule médico-psychologique

Il a blessé ensuite grièvement une agente administrative dépendant de la direction des ressources humaines. Elle a été transportée à l’hôpital Percy, à Clamart, mais ses jours ne sont plus en danger. Elle a reçu, ce vendredi, la visite en début de journée, de Christophe Castaner et de Laurent Nunez. Dans les rangs policiers, l’attaque a marqué les esprits. « Cette tragédie est d’autant plus terrible qu’elle est parvenue à l’intérieur de la préfecture et qu’elle a été portée par l’un d’entre nous », a notamment souligné le préfet de police, Didier Lallement, lors d’un point presse. Afin d'aider les fonctionnaires qui en feraient la demande, une cellule médico-psychologique a été mise en place. 179 personnes s’y sont déjà rendues.

Didier Lallement a également tenu à rendre hommage au jeune policier, en poste « depuis six jours », venant tout juste de sortir de l’école de police et qui a neutralisé l’assaillant. « Cela montre l’excellence de notre formation des fonctionnaires et le sang froid dont ils savent faire preuve. » Évoquant l’enquête, il s’est contenté de dire qu'« aucune hypothèse » n’était écartée pour le moment. La femme de Mickaël H. a été interpellée hier et placée en garde à vue. Ce vendredi, elle était toujours auditionnée par les enquêteurs. Son frère et sa sœur ont pour leur part été entendus, selon nos informations, en audition libre après s’être présentés spontanément aux services de police.

La piste terroriste privilégiée ?

Dans un premier temps, la piste d’un différend d’ordre personnel avait été évoquée par plusieurs sources proches de l’enquête qui appelaient à la prudence quand aux motivations de cet agent, converti à l’islam depuis plusieurs mois. Mais ce vendredi, le parquet de Paris a fait savoir à 20 Minutes qu’au « regard des éléments rassemblés à ce stade des investigations par les enquêteurs de la brigade criminelle, le parquet national antiterroriste s'est saisi, ce soir, de l’enquête ».

Plusieurs sources ont évoqué ce vendredi auprès de 20 Minutes des éléments troublants concernant Mickaël H. Des fréquentations présentées comme appartenant à la mouvance salafiste intriguent notamment les enquêteurs de la brigade criminelle, selon l'AFP. Cette saisine, indique une source ministérielle, va permettre de « mettre en œuvre des moyens renforcés et élargis » pour faire toute la lumière sur la tuerie.