Illustration d'une femme à bord d'un bus, ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Deux hommes ont été blessés dans la nuit de mardi à mercredi dans une bagarre survenue dans un bus du Star, à Rennes. Les deux victimes ont été touchées de plusieurs coups de couteau et l’une d’entre elles a été gravement touchée. D’après les informations de 20 Minutes, son pronostic vital ne serait plus engagé et les nouvelles de son état de santé seraient rassurantes.

L'altercation est survenue dans un bus de nuit et a opposé quatre jeunes hommes à hauteur de l'arrêt Trois Croix, avenue Gros Malhon. Blessés, les deux amis ont été pris en charge par les pompiers et transportés d’urgence à l’hôpital. Leurs deux agresseurs ont quant à eux pris la fuite avant l’arrivée des policiers.

« La volonté de frapper pour tuer »

Saisie du dossier, la sûreté départementale travaille activement à l’identification des deux agresseurs présumés. Une enquête a été ouverte pour « tentative de meurtre ». « Il y avait clairement la volonté de frapper pour tuer », explique un policier.