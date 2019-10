Un agent de police. (illustration) — Tristan Reynaud/SIPA

Le lycéen de 15 ans poignardé vendredi matin aux Lilas, aux portes de Paris, est décédé des suites de ses blessures, d’après une source proche de l’enquête. Trois mineurs, dont l’un est blessé, ont été placés en garde à vue, soupçonnés d’être les auteurs des coups de couteau reçus par la victime scolarisée à Aubervilliers, également en Seine-Saint-Denis, a précisé cette source.

Le jeune était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours qui ne sont pas parvenus à le réanimer après l’agression qui a eu lieu en fin de matinée. Il ne s’était pas présenté en classe vendredi matin. Un premier mineur, blessé, a été interpellé sur les lieux de l’agression et placé en garde à vue. Puis deux autres mineurs ont été arrêtés également aux Lilas, avant d’être eux aussi placés en garde à vue, soupçonnés d’être les coauteurs.

Il s’agit, selon cette source proche de l’enquête, du « contexte habituel des rivalités locales ». L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Il y a un an, presque jour pour jour, le 13 octobre 2018, un collégien de 13 ans avait été tué dans une rixe entre jeunes des Lilas et de Bagnolet, du Pré-Saint-Gervais et de Romainville, armés de bâtons, de barres de fer et d’un pistolet de paintball. Quatre adolescents âgés de 15 à 16 ans avaient été mis en examen et placés en détention.