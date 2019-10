L’Ile de la Cité a été immédiatement bouclée par les forces de l'ordre — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Un agent administratif a attaqué plusieurs policiers au couteau, ce jeudi midi, dans l’enceinte de la préfecture de police de Paris.

Trois hommes et une femme sont morts. Un policier, gravement blessé, a été évacué « en état d’urgence absolue ».

Lors de l’attaque, les policiers ont riposté avec leurs armes, tuant l’assaillant, un agent administratif de 45 ans, affecté au service informatique de la DRPP (Direction du renseignement de la préfecture de police).

Les motivations de Mickael H., converti à l’Islam depuis plusieurs mois, restent inconnues.

Il a semé la mort en plein cœur de Paris, dans l’un des lieux les plus sécurisés de France. Un peu avant 13h, ce jeudi, un homme de 45 ans travaillant comme informaticien au sein du service technique de la DRPP (direction du renseignement de la préfecture de police) a tué quatre personnes avec un couteau de cuisine, avant d’être abattu par un policier dans la cour centrale de ce bâtiment mythique du boulevard du Palais (4e), qui abrite les directions de la police parisienne à l’exception de la police judiciaire.

Pour un motif encore inconnu, Mickael H., agent administratif travaillant à la « PP » depuis 2003, s’est d’abord attaqué à trois policiers, dans deux bureaux de son service situés au premier étage. Puis, il s’en est pris à deux femmes – une affectée aux ressources humaines, l’autre à la Dspap (Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne) – dans les escaliers. L’une d’entre elle est décédée, l’autre a été transportée dans un état sérieux à l’hôpital Percy à Clamart ( Hauts-de-Seine).

Un bilan très lourd

Arrivé dans la cour du 19-août-1944, un policier de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) lui a ordonné de lâcher son arme. Devant son refus, l’agent a ouvert le feu et l’a touché à la tête. Immédiatement, l’île de la cité a été bouclée par les forces de l’ordre, des dizaines de camions de pompiers ont été dépêchés sur place. Le bilan est lourd : trois policiers et une agente administratif sont décédés. Le président, Emmanuel Macron, puis le ministre de l’Intérieur, se sont rendus sur les lieux du drame peu après. Christophe Castaner était accompagné par le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour comprendre les motivations de l’assaillant, confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Dans l’après-midi, son domicile de Gonesse, dans le Val-d'Oise, a été perquisitionné et sa femme placée en garde à vue. Pour l’heure, si l’hypothèse d’un acte terroriste n’est pas écartée, les enquêteurs explorent la piste d’un conflit personnel. Néanmoins, le parquet national antiterroriste suit le dossier avec attention.

« Il pratiquait sa religion de façon modérée »

Notamment parce que Mickael H., originaire des Antilles et souffrant d’un handicap de surdité, s’était converti à l’Islam il y a quelques mois. « Il pratiquait sa religion de façon modérée », relativise une source policière. Il « n’avait jamais présenté de difficultés comportementales » ni « le moindre signe d’alerte », a également souligné le ministre de l’Intérieur lors d’un point presse.