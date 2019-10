Le hall d'accueil du bloc hôpital du CHU Pontchaillou à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

« On n’avait jamais connu une telle situation », assure-t-on à l’hôpital. Ce jeudi, une impressionnante bagarre a éclaté dans le hall du CHU Pontchaillou à Rennes (Ille-et-Vilaine). La rixe a impliqué une trentaine de personnes. Quatre d’entre elles ont été blessées et ont été prises en charge par le personnel de l’établissement. Elles présentaient des hématomes et des contusions. A 18h, seule une personne était toujours en soins.

D’après la direction du CHU, la bagarre aurait opposé deux familles qui se connaissent. « Elles se sont croisées de manière fortuite. L’une allait en consultation, l’autre revenait d’une visite d’un proche. Quand elles se sont vues, elles se sont tapées dessus », explique la direction de l’établissement hospitalier. D'après Ouest-France, il s’agirait de deux familles originaires des pays de l’Est.

« La situation était incontrôlable »

Les agents de l’hôpital sont rapidement intervenus sur les lieux pour sécuriser le personnel et les autres personnes présentes dans le hall. « Ils ont appelé la police car la situation était incontrôlable », précise la direction du CHU. Une enquête a été ouverte à la demande du parquet et sera menée par la police.