Photo d'illustration d'un brassard de police. — Christophe SIMON / AFP

L’enquête autour de la mort d’une escort-girl française, assassinée à son domicile de Genève (Suisse) dans la nuit du 9 au 10 septembre, vient de connaître une avancée notable. Le Parisien révèle que deux suspects de 18 et 39 ans, connus des forces de police pour faits de violence, ont été interpellés respectivement à Evian ( Haute-Savoie) et à Genève le 25 septembre. Ils auraient reconnu une partie des faits reprochés durant leur garde à vue et ont été mis en examen et écroués, l’un en France et l’autre en Suisse.

Un travail de vidéosurveillance des enquêteurs suisses a permis de suivre la trace des deux suspects, vus à la sortie du domicile de la jeune femme de 33 ans avec une grosse valise, avant de prendre un taxi pour traverser la frontière. Dans cette valise se trouvait le cadavre de la victime, qui a ensuite été brûlé et enterré. Les restes de son corps ont été retrouvés par la police judiciaire d’Annecy à Marin, un village haut-savoyard.

« Aucun des deux hommes n’était client », a confié une source suisse proche du dossier au Parisien. Les deux suspects expliqueraient avoir « gazé » l’escort-girl pour lui dérober de l’argent, et celle-ci aurait alors succombé à un malaise. L’enquête est en cours pour déterminer toutes les circonstances de cette nuit d’horreur à Genève.