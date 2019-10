L’origine du sinistre n’est toujours pas connue. Après le feu qui a ravagé une partie de la mairie de Grenoble (Isère) dans la nuit de dimanche à lundi, une enquête « pour destruction involontaire par incendie » a été ouverte et confiée au commissariat de la ville, a-t-on appris auprès du parquet.

Vers 3h15, le sinistre s’est déclaré au sein de l’hôtel de ville, déclenchant l’alarme incendie. La salle du conseil municipal a été ravagée par les flammes et plusieurs bureaux, dont celui du maire, situés à l’étage, ont été endommagés par les fumées. Malgré tout, la mairie a ouvert ses portes au public dès lundi matin.

Incendie salle du conseil municipale de l’hôtel de ville de grenoble.

Les excellentes Conditions de sécurité incendie avec alarme centralisée et agents du pc présent 24/24h et 7/7j ont permis l’intervention rapide des pompiers et des secours sur le sinistre merci à tous @sdis38 pic.twitter.com/9VavpWlUGp