Un jeune homme de 23 ans a été blessé par balles dans la nuit de dimanche à lundi à Carpentras, dans le Vaucluse. Il a été transporté à l’hôpital après avoir été touché à de nombreuses reprises, a-t-on appris de source policière​.

Ce jeune est « très défavorablement connu des services de police » pour des faits de trafic de stupéfiants et de violence, notamment. Le quartier des Amandiers, dans lequel il a été pris pour cible, est un quartier jugé « sensible » et gangrené par le trafic de drogue.

Des douilles de 9 millimètres et de 5,56 millimètres ont été retrouvées sur place. C’est le calibre d’une kalachnikov. La police judiciaire a été saisie de l’enquête.