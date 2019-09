View this post on Instagram

😢Je suis si triste : le destin nous prive d’un magnifique sourire, celui de @gaellevoiry . Notre Miss France 1990 est allée rejoindre les anges. Ta gentillesse, ta belle énergie, nos belles années ensemble et nos fous rires resteront à jamais gravés dans mon cœur. Toutes mes pensées vont à sa famille et ses proches. #sad #rip #neverforget #missfrance #angel #missyou @missfranceoff