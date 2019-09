L'usine Lubrizol, classée Seveso, a pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi à Rouen. — Philippe LOPEZ / AFP

Un spectaculaire incendie s’est déclaré aux alentours de 2h40, dans la nuit de mercredi à ce jeudi, à l’usine Lubrizol de Rouen (Seine-Maritime), classée Seveso. Le feu s’est propagé à deux entreprises voisines. La direction du site et les pompiers assurent qu’il n’y a pas de victime.

Par mesure de précaution, les établissements scolaires et les crèches sont fermés, ce jeudi, dans 12 communes, les maisons de retraite confinées.

L’incendie est « maîtrisé », « cantonné » mais « il faudra plusieurs jours voire plusieurs semaines pour en venir totalement à bout », a déclaré le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner lors d’un point presse à la mi-journée

Les autorités redoutent une pollution de la Seine. Une enquête pour déterminer les causes de l’accident a été ouverte par le parquet de Rouen.

Dix heures après le début d’un énorme incendie dans l’usine Lubrizol de Rouen classée Seveso, le feu est « maîtrisé », « cantonné » mais « il faudra plusieurs jours pour en venir totalement à bout », a annoncé le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, lors d’un point presse à la mi-journée ce jeudi, à proximité des lieux de l’accident.

L'incendie, qui n’a pas fait de victime, « ne devrait pas se développer de nouveau. Par contre, il faudra plusieurs jours pour en venir totalement à bout », a déclaré le ministre. Le risque de sur-accident est écarté grâce à « la manœuvre qui a consisté à déplacer les produits les plus dangereux », a-t-il ajouté. « Le combat que [les pompiers] devront mener pour maîtriser totalement la situation sur ce site durera plusieurs jours, peut-être, même plusieurs semaines », précise le locataire de la Place Beauvau.

À #Rouen, auprès des sapeurs-pompiers, policiers et services mobilisés pour lutter contre l’incendie qui s’est déclaré sur le site de #Lubrizol.

Le feu est désormais maîtrisé, il ne progresse plus, mais nos services de secours sont toujours à l’œuvre pour le neutraliser. pic.twitter.com/HGUGkCZ9uF — Christophe Castaner (@CCastaner) September 26, 2019

Au total, ce sont plus de 200 sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières, ainsi que 200 engins venus de six départements qui sont mobilisés sur les opérations. Deux usines à proximité, classées Seveso seuil bas, ont aussi été évacuées. « Les sapeurs-pompiers pataugent dans 3 ou 4 cm d’hydrocarbure, ce type de feu ne s’éteint pas qu’avec de l’eau, il faut mettre de l’émulseur, un tapis de mousse », avait expliqué un peu plus tôt à la presse le colonel Jean-Yves Lagalle responsable des pompiers de Seine-Maritime. « C’est un feu extrêmement dangereux pour la sécurité du personnel », a-t-il ajouté, qualifiant l’incendie d'« hors-norme ».

Une cellule de crise a été mise en place par la préfecture de Seine-Maritime. Elle a également ouvert une cellule d’information au public, joignable au 02 32 76 55 66.

🔴 Incendie de l’entreprise #Lubrizol à #Rouen : plus de 200 sapeurs-#pompiers du @sdis76 et des départements voisins mobilisés pour combattre les flammes, renforcés par des moyens nationaux et extra-zonaux. Le #COGIC coordonne au niveau national la gestion de l’événement. pic.twitter.com/ymBrAlQvsP — Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) September 26, 2019

« Pas de dangerosité particulière »

L’usine Lubrizol à Rouen, qui emploie 400 personnes, fabrique et commercialise des additifs pour les huiles, les carburants ou les peintures industriels. Créée en 1954 sur les bords de la Seine, rive gauche, elle a été classée Seveso, seuil haut, en gros considérée comme un site industriel qui présente des risques d’accident majeurs. Selon le ministère de la Transition écologique et solidaire, la France compte 1.312 sites classés Seveso [dont 705 en seuil haut] à ce jour.

Le panache de fumée, de 22 km de long et six de large, « porte en soi un certain nombre de produits qui peuvent être dangereux pour la santé », a expliqué Christophe Castaner lors de son premier bilan. Mais, selon les premières analyses, il n’y a pas « de dangerosité particulière ».

Les nuages de fumée progressaient vers le nord-est, traversant le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, avait annoncé la Préfecture de la région Hauts-de-France dans un communiqué en fin de matinée. « Portées par des vents dominants, des fumées diffuses très odorantes mais sans risque pour la population traversent actuellement le département », ont indiqué les préfectures de la Somme et de l’Aisne.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants ont partagé des photos et des vidéos de l’incendie.

Le préfet de Normandie Pierre-André Durand a évoqué un « risque de pollution » de la Seine « par débordement des bassins de rétention », car cette usine est située au bord du fleuve, à environ 3 km du centre-ville et de la cathédrale. Lors de son point presse, Christophe Castaner a annoncé la mise en place du plan Polmar pour contrer les risques de pollution de la Seine.

Confinement et périmètre de sécurité

Sur Twitter, le ministère de l’Intérieur, « par mesure de précaution », conseille « d’éviter les déplacements non indispensables dans l’agglomération de Rouen ». Les habitants dans le périmètre de 500 mètres autour de Lubrizol sont invités à rester chez eux. De plus, il demande aux internautes de faire : «Attention aux Fakenews qui circulent déjà sur l'incendie de Lubrizol à Rouen ». Une enquête pour déterminer les causes de l’accident a été ouverte par le parquet de Rouen, a-t-on appris auprès du procureur de la République Pascal Prache.

Plusieurs établissements accueillant du public sont fermés, comme les établissements scolaires [écoles, collèges, lycées] et les crèches à Rouen rive droite et dans douze autres communes avoisinantes, a précisé la préfecture. La direction de l’Université de Rouen Normandie a aussi annoncé que les campus de Mont-Saint-Aignan, Pasteur (Rouen), Martainville (Rouen) et du Madrillet (Saint-Etienne-du-Rouvray) resteront fermés jusqu’à la réception de nouvelles consignes. Les maisons de retraites font l’objet d’une mesure de confinement, selon la même source, précisant que les transports en commun fonctionnaient.

#Rouen #Incendie Le @Prefet76 a pris les mesures suivantes :

▶️ Les maisons de retraites sont confinées.

▶️ Les habitants dans le périmètre de 500m autour de #Lubrizol sont invités à rester chez eux.

▶️ Les établissements scolaires et crèches sur 11 communes resteront fermés ⤵️ pic.twitter.com/8J0IVxsrVL — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) September 26, 2019

Plusieurs axes routiers [N338, N1338, Point Flaubert et A150] les ont été également fermés et des déviations mises en place.

ℹ️ Suite à l'incendie de l'entreprise #Lubrizol à #Rouen, des axes routiers sont fermés pour une durée indéterminée et des déviations sont mises en place.

⚠️ Restez prudents à l'approche de ces secteurs.

Toutes les informations sur les conditions de circulation ⬇️ pic.twitter.com/ZJS70i6iaK — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) September 26, 2019

De précédents accidents

En janvier 2013, l’usine de Lubrizol de Rouen avait été à l’origine d’une fuite de gaz malodorant qui avait empuanti jusqu’à la région parisienne et au sud de l’Angleterre. La société Lubrizol France avait été condamnée à une amende de 4.000 euros en 2014. Plus récemment, en 2015, quelque 2.000 litres d’huile minérale se sont déversés dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales après un « incident d’exploitation » à l’usine chimique.

L’usine à Rouen appartient au groupe de chimie américain Lubrizol Corporation, lui-même propriété de Berkshire Hathaway, la holding du milliardaire et célèbre investisseur américain Warren Buffett. « Il y a 6 ans, suite à un incident extrêmement grave sur le même site classé Seveso 3, les écologistes avaient déjà demandé le déplacement » de l’usine, ont indiqué les écologistes de « Décidons Rouen » dans un communiqué. « Une réflexion structurelle doit être menée (…) sur la place d’industries dangereuses au cœur de nos villes ».