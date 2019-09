Incendie à Rouen. EN DIRECT : Il y a un « risque de pollution de la Seine », dit le préfet

9h47 : Des fuites d’hydrocarbures près de l’usine ?

Une journaliste du quotidien régional Paris-Normandie tweete des images des quais de la Seine, à Rouen, non loin de l’usine et surtout sous son panache de fumée. On y voit des traces d’hydrocarbures sur le sol. Elle fait le lien avec l’incendie.