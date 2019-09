Dans la rue Perle, devant l'immeuble où vivait le principal suspect dans la disparition de Sophie Le Tan. — G. Varela / 20 Minutes

Nouveau rebondissement dans l’affaire Sophie Le Tan. Plus d’un an après la disparition de l’étudiante de 20 ans à Schiltigheim, les avocats de son meurtrier présumé, Jean-Marc Reiser, ont introduit une requête en nullité, d’après les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Dans leur viseur, les saisies de l’expert judiciaire menées au domicile du suspect numéro 1. Plus particulièrement la scie découverte le 8 janvier dans la cave de Jean-Marc Reiser. Sur son manche, l’Institut national de la police scientifique avait découvert des traces d’ADN de la victime.

« Une manœuvre de diversion »

Les conseils du principal suspect, Mes Francis Metzger et Pierre Giurito, estiment que ces saisies auraient dû être effectuées en présence de leur client, qui était alors en détention… Selon Le Parisien, ils demandent l’annulation de tous les objets traités par l’expert.

Leur demande sera examinée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar le 3 octobre. « C’est une manœuvre de diversion, on verra ça devant la cour. On va tout faire pour que ce soit rejeté », réagit auprès de 20 Minutes Me Gérard Melzer, l’avocat de la famille Le Tan.

Le lendemain, le 4 octobre, Jean-Marc Reiser sera de nouveau entendu par la juge d’instruction Eliette Roux.