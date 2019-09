Nicolas Gutierrez C.

Ce dimanche 22 septembre, à 19h35, un accident mortel de la circulation s’est produit entre deux véhicules sur la D649, juste après la sortie vers Jenlain, causant le décès d’un enfant âgé de 12 ans.

Selon la gendarmerie du Nord, une Mercedes a percuté une Renault Kangoo par l’arrière.

Suite au choc, le conducteur de la Renault a perdu le contrôle de son véhicule qui a heurté le séparateur en béton, causant la mort de la jeune fille de 12 ans, assise à l’arrière de la voiture. Deux autres victimes ont été transportées au centre hospitalier de Valenciennes, dont le conducteur de la Renault qui se trouvait « dans un état de santé jugé préoccupant » et une jeune adolescente en état de choc.

Une enquête est ouverte

Le conducteur de la Mercedes a été placé en garde à vue pour homicide involontaire alors qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident mortel. « On n’écarte pas un excès de vitesse, car on est sur des portions qui sont en ligne droite », déclare la gendarmerie.