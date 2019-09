Illustration pompiers , feu de forêt. — M.Bosredon/20Minutes

Les flammes avaient ravagé près de 80 hectares de végétations et de pinèdes mi-juillet sur les communes de Sanguinet dans les Landes et de Salles en Gironde. Plus d’un mois plus tard, l’enquête a connu une importante avancée cette semaine.

En effet, un pompier volontaire a été interpellé et placé en garde à vue par les gendarmes. Il est soupçonné d’avoir allumé ces deux feux de forêt. Le jeune homme a été présenté au procureur de la République de Mont-de-Marsan.

Il a nié les faits avant d’être placé sous contrôle judiciaire. Il sera jugé le 4 octobre après avoir fait l’objet d’une analyse psychiatrique.