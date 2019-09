Une photo de l'incendie survenu ce dimanche à Loupian — SDIS 34

Une brasucade de moules serait à l’origine de l’incendie survenu le 8 septembre, dans l'Hérault. Plus de 300 hectares de végétation avaient brûlé entre les communes de Loupian et de Bouzigues, l’autoroute A9 avait dû être fermée pendant plusieurs heures et plusieurs centaines d’habitations avaient dû être protégées par les sapeurs-pompiers.

Selon France Bleu Hérault, une brasucade de moules, spécialité qui consiste à cuisiner des moules sur des braises, aurait été mal maîtrisée. Les flammes se seraient propagées à la végétation. Les deux auteurs présumés du barbecue ont été placés en garde à vue, poursuit la station.

#FeuxDeForêts

⚠️1 feu sur 2 est la conséquence d'une imprudence !

8/09 feu Loupian : origine un barbecue

👉300 ha brûlés, 500 pompiers engagés, 50 gendarmes, 10 canadairs, fermeture #A9

Les auteurs feront l'objet de poursuites par le Parquet

🔴Barbecue, feu de camp, mégot=danger! pic.twitter.com/kUJJz9D3AU — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) September 13, 2019

Les barbecues sont interdits en nature

La veille, le 7 septembre, un incendie ayant parcouru environ deux hectares de végétation à Uzès, dans le Gard, avait déjà été causé par un barbecue. Les braises d’une grillade avaient « sauté », avait indiqué la gendarmerie à 20 Minutes.

En cette période de risque extrême, dû à une sécheresse importante, il est demandé à la population d’être vigilante. Il est notamment interdit de faire des barbecues en nature.